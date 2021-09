Nach Abgang von Cathie Wood: Capital Group startet ETF-Serie

• Die Capital Group war früherer Arbeitgeber von Cathie Wood• Capital Group startet wohl zu Beginn 2022 ihre ETF-Serie• Fonds werden volltransparent sein

Die Capital Group und ihr später Einstieg in ETFs

Die Capital Group verwaltete zuletzt ein Vermögen von über 2,5 Billionen US-Dollar und gehört damit zu den größten Vermögensverwaltern weltweit. Mitte August wurde von Seiten des Unternehmens bekanntgegeben, dass man in Zukunft sechs eigene, börsengehandelte Fonds anbieten will. Viele Experten warten schon lange auf diese Entscheidung, da die Capital Group der letzte große Vermögensverwalter ist, der noch keine ETFs anbietet, obwohl die Beliebtheit der Anlageform seit Jahren wächst. Der Vermögensverwalter hofft, dass seinen Kunden die neuen Produkte bereits ab dem ersten Quartal 2022 zur Verfügung stehen, wie Emma Boyde von der Financial Times berichtet. Aus den Anträgen für die Zulassung der Fonds geht hervor, dass es sich hierbei um einen Anleihen-ETF und um fünf Aktien-ETFs handle, wobei einer auf einen speziellen, internationalen Schwerpunkt fokussiert sei.

Orientierung an Cathie Woods ARK Invest - Transparenter Rahmen

Ursprünglich hatten Analysten erwartet, dass die Capital Group sich für ein halbtransparentes Modell entscheidet, bei welchem die Portfolios der Fonds häufig angepasst werden, die Anpassungen jedoch nur vierteljährlich veröffentlicht werden. Entgegen der Expertenmeinung entschied sich das Unternehmen für den vollständig transparenten Rahmen, wie es auch Cathie Wood und ARK Invest praktizieren. Hier werden alle Käufe und Verkäufe innerhalb des Fonds direkt veröffentlicht. Es mache den Eindruck, als wolle die Capital Group ihrer ehemaligen Angestellten nacheifern, da Wood es geschafft hat, ARK zum größten, aktiv verwalteten Fonds in den USA zu machen, so Emma Boyde. Generell seien volltransparente, aktive Fonds in der breiten Masse deutlich beliebter als semitransparente, wie Todd Rosenbluth, Leiter der ETF- und Investmentfondsforschung bei CFRA, gegenüber Investor’s Business Daily berichtete.

Aktiv verwaltete ETFs im Aufwind

Der Bereich der aktiven ETFs verzeichne zuletzt ein enormes Wachstum und immer mehr Manager und große Investmentunternehmen nutzen die Vertriebskraft von ETFs, so Anaelle Ubaldino, Leiterin der ETF-Forschung beim Datenanbieter TrackInsight. Das Vermögen in aktiv verwalteten ETFs hat sich von Anfang 2020 bis August 2021 mehr als verdoppelt und lag zuletzt bei etwa 352 Milliarden US-Dollar. ETFs wurden lange als passives Investment angesehen, woran die Capital Group mit ihrem Einstieg nun einiges ändern will. Anleger sollen erkennen, dass ein starkes und aktives Management den Kern eines jeden Kundenportfolios bieten kann, so die Leiterin der ETFs bei der Capital Group, Holly Framsted.

Ob es dem Unternehmen gelingen wird, ähnlich viele Investoren in ihre aktiven Fonds zu locken, wie es Cathie Wood in den letzten Jahren gelungen ist, bleibt vorerst abzuwarten. Sicher ist, dass sich die Capital Group mit ihren neuen Produkten in einem starken Wachstumsmarkt etablieren will.

