eToro Aktie News: eToro tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer
Die Aktie von eToro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 46,48 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr rutschte die eToro-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 46,48 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte eToro-Aktie bei 46,34 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,90 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.512 eToro-Aktien umgesetzt.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eToro am 12.08.2025 vor.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von eToro wird am 16.06.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 15.06.2027 dürfte eToro die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,18 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur eToro-Aktie
Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?
eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag
MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren
Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu eToro
Analysen zu eToro
Keine Analysen gefunden.