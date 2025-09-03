eToro Aktie News: eToro tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von eToro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 46,48 USD.

Um 15:51 Uhr rutschte die eToro-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 46,48 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte eToro-Aktie bei 46,34 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,90 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.512 eToro-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eToro am 12.08.2025 vor.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von eToro wird am 16.06.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 15.06.2027 dürfte eToro die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,18 USD je Aktie belaufen.

