DAX23.769 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,49 -1,6%Dow45.423 +0,3%Nas21.566 +0,3%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1639 -0,2%Öl67,06 -0,5%Gold3.548 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Porsche PAG911 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street freundlich -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- BYD, Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI! Ciena überrascht die Anleger mit einem +29 %igen Umsatzplus dank KI!
Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court Trump zieht im Zollstreit offenbar vor den Supreme Court
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Blick auf Aktienkurs

eToro Aktie News: eToro tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

04.09.25 16:10 Uhr
eToro Aktie News: eToro tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Aktie von eToro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 46,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
39,20 EUR -0,60 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr rutschte die eToro-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 46,48 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte eToro-Aktie bei 46,34 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,90 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.512 eToro-Aktien umgesetzt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eToro am 12.08.2025 vor.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von eToro wird am 16.06.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 15.06.2027 dürfte eToro die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,18 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu eToro

DatumMeistgelesen
Wer­bung