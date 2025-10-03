eToro Aktie News: eToro am Nachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von eToro zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die eToro-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 41,67 USD.

Die eToro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 41,67 USD. Die eToro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,89 USD aus. Bei 41,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 19.673 eToro-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 äußerte sich eToro zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 vorlegen. Am 15.06.2027 wird eToro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je eToro-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,19 USD fest.

