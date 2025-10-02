DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,46 +1,0%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.638 +1,7%Euro1,1718 ±-0,0%Öl64,32 -1,7%Gold3.857 -0,2%
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- US-Börsen mit neuen Rekorden
Globale Schuldenkrise: Wie Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto sieht Globale Schuldenkrise: Wie Ray Dalio die Rolle von Gold und Krypto sieht
Rohstoffe im 3. Quartal 2025: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel Rohstoffe im 3. Quartal 2025: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel
Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende auf grünem Terrain

02.10.25 22:32 Uhr
In New York standen die Signale am Donnerstag auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Letztendlich ging der S&P 500 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 6.715,35 Punkten aus dem Donnerstagshandel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 52,440 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,253 Prozent auf 6.728,19 Punkte an der Kurstafel, nach 6.711,20 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6.693,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.731,94 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,807 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2025, stand der S&P 500 noch bei 6.415,54 Punkten. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 02.07.2025, bei 6.227,42 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 02.10.2024, einen Wert von 5.709,54 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 14,43 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.731,94 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Coinbase (+ 7,48 Prozent auf 372,07 USD), Lumen Technologies (+ 5,11 Prozent auf 6,38 USD), Robinhood (+ 4,71 Prozent auf 145,70 USD), Block (ex Square) (+ 4,65 Prozent auf 76,81 USD) und Humana (+ 3,99 Prozent auf 256,62 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Equifax (-8,47 Prozent auf 232,35 USD), Occidental Petroleum (-7,31 Prozent auf 44,23 USD), AES (-7,03 Prozent auf 14,29 USD), Tesla (-5,11 Prozent auf 436,00 USD) und APA (-4,71 Prozent auf 23,88 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 35.079.348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,861 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Die SVB Financial Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

