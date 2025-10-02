eToro Aktie News: eToro zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

DAX24.393 +1,2%Est505.643 +1,1%MSCI World4.316 -0,2%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.774 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1696 -0,3%Öl64,57 -1,3%Gold3.834 -0,8%
02.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von eToro zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die eToro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 40,27 USD nach oben.

Das Papier von eToro konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 40,27 USD. In der Spitze gewann die eToro-Aktie bis auf 40,64 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.844 eToro-Aktien.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte eToro am 12.08.2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte eToro am 16.06.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 15.06.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,19 USD je Aktie in den eToro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

