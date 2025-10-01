DAX24.118 +1,0%Est505.583 +1,0%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.649 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1751 +0,1%Öl65,35 -2,6%Gold3.865 +0,2%
Kursentwicklung im Fokus

eToro Aktie News: eToro zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

01.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von eToro gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die eToro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 41,50 USD.

Die eToro-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 41,50 USD. Bei 41,73 USD markierte die eToro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.837 eToro-Aktien.

Am 12.08.2025 legte eToro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor.

eToro wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 16.06.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 15.06.2027 dürfte eToro die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,18 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

