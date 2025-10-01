GNW-News: Royalton Hotels & Resorts gibt neue Suite-Klasse Royalton Suites & Villas bekannt
^ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels &
Resorts hat den Start von Royalton Suites & Villas
(https://www.royaltonresorts.com/suites-and-villas) bekannt gegeben, eine neue
Klasse für seine Suiten der Kategorie Diamond Club(TM) mit einem hochwertigen
Ansatz in puncto All-Inclusive-Gastgewerbe. Diese Suite-Klasse feiert ihren
offiziellen Einstand am 1. November 2025 und zeichnet sich durch Suiten und
Villen aus, die eine herausragende Dimension, umfassende räumliche Anordnung und
unvergleichliche Größe im All-Inclusive-Marktsegment aufweisen. Royalton Suites
& Villas eignet sich ideal für Familien, Freundesgruppen oder Paare, die nach
hochwertigem Luxus streben, und setzt neue Maßstäbe in Sachen großflächiger
Gastlichkeit im Karibikraum.
Von den gefeierten Überwasser-Bungalows bis zu den geräumigen Chairman und
Presidential Suiten und dem einzigartigen CHIC Mansion heben sich diese
Unterkünfte vor allem durch ihre Größe hervor. Villas mit mehreren Zimmern und
üppigen Wohnbereichen, Suiten, die ein Lebensgefühl wie in einer Privatresidenz
offerieren, und direkt auf dem Wasser gelegene Rückzugsorte geben Reisenden die
Freiheit, sich wie zu Hause zu fühlen, Kontakte zu knüpfen und das Leben in
einer größeren Dimension zu feiern. Die Kombination mit hochwertigen
inkludierten und maßgeschneiderten Services verleiht diesen Räumen modernen
Komfort par excellence im All-Inclusive-Segment.
?Royalton Suites & Villas repräsentiert die nächste Evolutionsstufe unserer
Vision, Gäste in Erstaunen und Verzückung zu versetzen, die mehr als einen
Suite-Aufenthalt anstreben", so Jurgen Stutz, Senior Vice President of Sales,
Marketing & Distribution, Royalton Hotels & Resorts.?Wir können
glücklicherweise einige der geräumigsten, modernsten und exklusivsten
Unterkünfte im Karibikraum anbieten. Diese Markteinführung ermöglicht uns die
Hervorhebung von deren Dimension und Potenzial in Kombination mit einem
hochwertigen Service und personalisiertem Flair, was einen neuen Maßstab auf dem
All-Inclusive-Markt setzen wird."
Gäste, die diese Unterkünfte buchen, werden zudem von einer reichhaltigeren
Version der Kategorie Diamond Club(TM) profitieren, die ausgewählte inkludierte
Services zur Abrundung des prächtigen Wohnraums beinhalten. Je nach Suite zählen
zu den erweiterten Leistungen bspw. charakteristische Cocktails, die in der
Suite durch einen Mixologen zubereitet werden, Markenchampagner bei der Ankunft,
ein tägliches Frühstück à la carte in der Privatsphäre der Suite oder erhabene
Genussmomente mit handgemachten Desserts. Ein exklusiver Butler-Service und
kuratierte Annehmlichkeiten runden das Erlebnis ab, um jedem Aufenthalt einen
genussvollen und persönlichen Touch zu verleihen. Diese neue Klasse übertrifft
die Kategorie Diamond Club(TM) und die charakteristischen Zimmer und Suiten der
Marke, um die gesamte Bandbreite der exzellenten Unterkünfte von Royalton Hotels
& Resorts zu demonstrieren.
Royalton Suites & Villas wird in zwei Phasen eingeführt. Gäste, die vom 1.
November 2025 ihren Aufenthalt verbringen, kommen in den Genuss eines
hochwertigeren Erlebnisses für Überwasser-Bungalows und Villen, während Gäste
mit Aufenthalt ab 1. März 2026 Zugang zum erweiterten Angebot an Chairman
Suiten, Presidential Suiten und dem CHIC Mansion haben.
Die Vorstellung von Royalton Suites & Villas baut auf dem jüngsten Erfolg von
Royalton Hotels & Resorts hinsichtlich eines Upgrades zu den Kategorien Diamond
Club(TM) und Star Class(TM) auf - ein Meilenstein, der die Erwartungen in der gesamten
Branche geschürt hat und seitdem bei zahlreichen Reisenden in Interesse sowie in
einer beeindruckenden Nachfrage im gesamten Portfolio resultierte. Diese neue
Klasse soll die Nachfrage weiter stärken, da sich Reisenden neue Anreize für
einen Aufenthalt in den exklusivsten Unterkünften der Marke bieten.
Mit Immobilien an sieben der begehrtesten Destinationen des Karibikraums gibt
Royalton Hotels & Resorts dank seines Engagements für Innovationen, seiner
starken Service-Kultur und der Schaffung unvergesslicher Gästeerfahrungen
weiterhin den Takt im All-Inclusive-Sektor vor.
Weitere Informationen finden Sie unter www.royaltonresorts.com
(http://www.royaltonresorts.com/)
Über Royalton Hotels & Resorts
Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-
inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24
Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein
einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das
preisgekrönte All-In Luxury(®) Royalton Luxury Resorts
(https://www.royaltonresorts.com/), wo das Motto Everyone is Family gilt und das
für seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch
charakteristische Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt
ist. Royalton Hideaway (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet
einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der
Zweisamkeit steht und mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften
aufwartet. Royalton Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert
The Art of Vacation - ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das
ganz auf Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton
CHIC Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way
ein, einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique
by Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from
Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und
entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril
(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für
Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.
Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in
einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken
verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton
(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen
können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch
Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.
Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter
www.royalton.com (http://www.royalton.com/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/937989ff-
0b2a-4735-99c8-821cd5d302a8
Für weitere Informationen wenden Sie sich an: media@royalton.com.Â°