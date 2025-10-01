GNW-News: Royalton Hotels & Resorts gibt neue Suite-Klasse Royalton Suites & Villas bekannt

^ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Royalton Hotels &

Resorts hat den Start von Royalton Suites & Villas

(https://www.royaltonresorts.com/suites-and-villas) bekannt gegeben, eine neue

Klasse für seine Suiten der Kategorie Diamond Club(TM) mit einem hochwertigen

Ansatz in puncto All-Inclusive-Gastgewerbe. Diese Suite-Klasse feiert ihren

offiziellen Einstand am 1. November 2025 und zeichnet sich durch Suiten und

Villen aus, die eine herausragende Dimension, umfassende räumliche Anordnung und

unvergleichliche Größe im All-Inclusive-Marktsegment aufweisen. Royalton Suites

& Villas eignet sich ideal für Familien, Freundesgruppen oder Paare, die nach

hochwertigem Luxus streben, und setzt neue Maßstäbe in Sachen großflächiger

Gastlichkeit im Karibikraum.

Von den gefeierten Überwasser-Bungalows bis zu den geräumigen Chairman und

Presidential Suiten und dem einzigartigen CHIC Mansion heben sich diese

Unterkünfte vor allem durch ihre Größe hervor. Villas mit mehreren Zimmern und

üppigen Wohnbereichen, Suiten, die ein Lebensgefühl wie in einer Privatresidenz

offerieren, und direkt auf dem Wasser gelegene Rückzugsorte geben Reisenden die

Freiheit, sich wie zu Hause zu fühlen, Kontakte zu knüpfen und das Leben in

einer größeren Dimension zu feiern. Die Kombination mit hochwertigen

inkludierten und maßgeschneiderten Services verleiht diesen Räumen modernen

Komfort par excellence im All-Inclusive-Segment.

?Royalton Suites & Villas repräsentiert die nächste Evolutionsstufe unserer

Vision, Gäste in Erstaunen und Verzückung zu versetzen, die mehr als einen

Suite-Aufenthalt anstreben", so Jurgen Stutz, Senior Vice President of Sales,

Marketing & Distribution, Royalton Hotels & Resorts.?Wir können

glücklicherweise einige der geräumigsten, modernsten und exklusivsten

Unterkünfte im Karibikraum anbieten. Diese Markteinführung ermöglicht uns die

Hervorhebung von deren Dimension und Potenzial in Kombination mit einem

hochwertigen Service und personalisiertem Flair, was einen neuen Maßstab auf dem

All-Inclusive-Markt setzen wird."

Gäste, die diese Unterkünfte buchen, werden zudem von einer reichhaltigeren

Version der Kategorie Diamond Club(TM) profitieren, die ausgewählte inkludierte

Services zur Abrundung des prächtigen Wohnraums beinhalten. Je nach Suite zählen

zu den erweiterten Leistungen bspw. charakteristische Cocktails, die in der

Suite durch einen Mixologen zubereitet werden, Markenchampagner bei der Ankunft,

ein tägliches Frühstück à la carte in der Privatsphäre der Suite oder erhabene

Genussmomente mit handgemachten Desserts. Ein exklusiver Butler-Service und

kuratierte Annehmlichkeiten runden das Erlebnis ab, um jedem Aufenthalt einen

genussvollen und persönlichen Touch zu verleihen. Diese neue Klasse übertrifft

die Kategorie Diamond Club(TM) und die charakteristischen Zimmer und Suiten der

Marke, um die gesamte Bandbreite der exzellenten Unterkünfte von Royalton Hotels

& Resorts zu demonstrieren.

Royalton Suites & Villas wird in zwei Phasen eingeführt. Gäste, die vom 1.

November 2025 ihren Aufenthalt verbringen, kommen in den Genuss eines

hochwertigeren Erlebnisses für Überwasser-Bungalows und Villen, während Gäste

mit Aufenthalt ab 1. März 2026 Zugang zum erweiterten Angebot an Chairman

Suiten, Presidential Suiten und dem CHIC Mansion haben.

Die Vorstellung von Royalton Suites & Villas baut auf dem jüngsten Erfolg von

Royalton Hotels & Resorts hinsichtlich eines Upgrades zu den Kategorien Diamond

Club(TM) und Star Class(TM) auf - ein Meilenstein, der die Erwartungen in der gesamten

Branche geschürt hat und seitdem bei zahlreichen Reisenden in Interesse sowie in

einer beeindruckenden Nachfrage im gesamten Portfolio resultierte. Diese neue

Klasse soll die Nachfrage weiter stärken, da sich Reisenden neue Anreize für

einen Aufenthalt in den exklusivsten Unterkünften der Marke bieten.

Mit Immobilien an sieben der begehrtesten Destinationen des Karibikraums gibt

Royalton Hotels & Resorts dank seines Engagements für Innovationen, seiner

starken Service-Kultur und der Schaffung unvergesslicher Gästeerfahrungen

weiterhin den Takt im All-Inclusive-Sektor vor.

Weitere Informationen finden Sie unter www.royaltonresorts.com

(http://www.royaltonresorts.com/)

Über Royalton Hotels & Resorts

Royalton Hotels & Resorts (http://www.royalton.com/) ist ein führendes All-

inclusive-Hotelunternehmen mit einem sorgfältig ausgewählten Portfolio von 24

Resorts an sieben der beliebtesten Reiseziele der Karibik, von denen jedes ein

einzigartiges und unvergessliches Erlebnis bietet. Zu den acht Marken gehört das

preisgekrönte All-In Luxury(®) Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo das Motto Everyone is Family gilt und das

für seinen gehobenen Komfort und seinen aufmerksamen Service durch

charakteristische Merkmale wie All-In Connectivity(TM) und DreamBed(TM) bekannt

ist. Royalton Hideaway (https://www.royaltonresorts.com/resorts/hideaway) bietet

einen gehobenen Rückzugsort nur für Erwachsene, der ganz im Zeichen der

Zweisamkeit steht und mit exklusiven Restaurants und modernen Unterkünften

aufwartet. Royalton Vessence Resorts (https://royaltonvessence.com/) präsentiert

The Art of Vacation - ein Wellness-orientiertes All-inclusive-Reiseangebot, das

ganz auf Ausgeglichenheit und achtsame Verbundenheit ausgerichtet ist. Royalton

CHIC Resorts (https://www.royaltonchicresorts.com/) lädt Gäste zu Party Your Way

ein, einem stilvollen und spontanen Urlaub nur für Erwachsene, während Mystique

by Royalton (https://www.mystiqueresorts.com/resorts/holbox) mit Miles from

Ordinary Boutique-Resorts aufwartet, die natürliche Schönheit, lokale Kultur und

entspannte Eleganz vereinen. In Jamaika bietet das Grand Lido Negril

(https://www.grandlidoresorts.com/) ein einzigartiges Au Naturel-Erlebnis für

Gäste ab 21 Jahren mit abgeschiedenem Luxus direkt am Strand.

Zum Portfolio gehören auch Planet Hollywood Hotels & Resorts by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste Vacation Like A Star(TM) in

einer von Unterhaltung geprägten Umgebung mit legendären Erinnerungsstücken

verbringen können, und Planet Hollywood Adult Scene by Royalton

(https://www.planethollywoodhotels.com/), wo Gäste den Paparazzi entkommen

können, in glamourösen, nur Erwachsenen vorbehaltenen Oasen, die sich durch

Privatsphäre und Exklusivität auszeichnen.

Weitere Informationen zu Royalton Hotels & Resorts finden Sie unter

www.royalton.com (http://www.royalton.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/937989ff-

0b2a-4735-99c8-821cd5d302a8

Für weitere Informationen wenden Sie sich an: media@royalton.com.Â°