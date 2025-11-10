DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.310 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1547 -0,1%Öl63,35 -0,6%Gold4.091 +2,3%
Aktie im Blick

eToro Aktie News: eToro wird am Montagnachmittag ausgebremst

10.11.25 16:08 Uhr
eToro Aktie News: eToro wird am Montagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von eToro gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die eToro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 34,67 USD abwärts.

Die eToro-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 34,67 USD. In der Spitze büßte die eToro-Aktie bis auf 34,25 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148.857 eToro-Aktien umgesetzt.

eToro ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 16.06.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.

Experten taxieren den eToro-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,22 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

