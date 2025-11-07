eToro Aktie News: eToro schiebt sich am Freitagnachmittag vor
Die Aktie von eToro zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 33,96 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von eToro nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 33,96 USD. Zwischenzeitlich stieg die eToro-Aktie sogar auf 33,96 USD. Bei 33,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 29.778 eToro-Aktien den Besitzer.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte eToro am 12.08.2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte eToro am 10.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.06.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von eToro.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eToro ein EPS in Höhe von 2,22 USD in den Büchern stehen haben wird.
