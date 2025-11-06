eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 33,88 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die eToro-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 33,88 USD ab. Bei 33,61 USD markierte die eToro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 34,49 USD. Von der eToro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.640 Stück gehandelt.

Am 12.08.2025 legte eToro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können eToro-Anleger Experten zufolge am 15.06.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,22 USD je Aktie in den eToro-Büchern.

