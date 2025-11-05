DAX24.092 +0,6%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.494 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,20 -0,2%Gold3.980 +1,2%
Aktienentwicklung

eToro Aktie News: eToro am Mittwochnachmittag im Plus

05.11.25 16:08 Uhr
eToro Aktie News: eToro am Mittwochnachmittag im Plus

Die Aktie von eToro zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die eToro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 34,89 USD.

eToro
29,40 EUR -1,40 EUR -4,55%
Die eToro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 34,89 USD. Zwischenzeitlich stieg die eToro-Aktie sogar auf 35,07 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,64 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.643 eToro-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von eToro rechnen Experten am 15.06.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2025 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

