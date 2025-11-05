eToro Aktie News: eToro am Mittwochnachmittag im Plus
Die Aktie von eToro zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die eToro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 34,89 USD.
Die eToro-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 34,89 USD. Zwischenzeitlich stieg die eToro-Aktie sogar auf 35,07 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,64 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.643 eToro-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 hat eToro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von eToro rechnen Experten am 15.06.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2025 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
