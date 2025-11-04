eToro Aktie News: eToro am Nachmittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von eToro. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 36,07 USD.
Das Papier von eToro gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 36,07 USD abwärts. Das Tagestief markierte die eToro-Aktie bei 35,65 USD. Bei 35,71 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 11.430 eToro-Aktien umgesetzt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eToro am 12.08.2025 vor.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte eToro am 10.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.
In der eToro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
