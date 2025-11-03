eToro Aktie News: eToro tendiert am Montagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eToro. Die eToro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 36,06 USD.

Die eToro-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 2,7 Prozent auf 36,06 USD nach. In der Spitze fiel die eToro-Aktie bis auf 35,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 36,66 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.246 eToro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2025 hat eToro die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die eToro-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2025 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

