eToro Aktie News: eToro am Mittwochnachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von eToro. Zuletzt sprang die eToro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 43,91 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die eToro-Papiere um 15:51 Uhr 1,1 Prozent. Die eToro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,98 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ 7.517 eToro-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.08.2025 lud eToro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 16.06.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 15.06.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
