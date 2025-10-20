DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.345 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas23.005 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,77 -0,9%Gold4.349 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, Lufthansa, Roche, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten Erholung zum Wochenstart: DAX schließt nach massiver Talfahrt wieder über 24.000 Punkten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
eToro im Blick

eToro Aktie News: eToro zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

20.10.25 16:09 Uhr
eToro Aktie News: eToro zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie von eToro gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die eToro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 38,66 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eToro
32,40 EUR 0,60 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 38,66 USD zu. Die eToro-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,75 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,92 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.837 eToro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

eToro ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte eToro am 10.11.2025 vorlegen. Am 15.06.2027 wird eToro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2025 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eToro-Aktie

Figma-Aktie mit fulminantem Börsendebüt: Kommt jetzt das IPO-Comeback im Tech-Sektor?

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse - So lief der zweite Handelstag

MicroStrategy-Gründer überzeugt: Bitcoin dürfte von Einschränkungen durch US-Regulierer profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf eToro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf eToro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu eToro

DatumMeistgelesen
Wer­bung