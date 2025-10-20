eToro Aktie News: eToro zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

eToro im Blick

Die Aktie von eToro gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die eToro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 38,66 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 38,66 USD zu. Die eToro-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,75 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,92 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.837 eToro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

eToro ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte eToro am 10.11.2025 vorlegen. Am 15.06.2027 wird eToro schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass eToro im Jahr 2025 2,22 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

