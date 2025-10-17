eToro Aktie News: eToro verliert am Nachmittag
Die Aktie von eToro gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die eToro-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 38,00 USD.
Um 15:49 Uhr ging es für die eToro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 38,00 USD. Das bisherige Tagestief markierte eToro-Aktie bei 37,73 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 37,73 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 12.839 eToro-Aktien.
eToro gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte eToro am 10.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 15.06.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je eToro-Aktie in Höhe von 2,22 USD im Jahr 2025 aus.
