DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 +0,6%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.289 +0,2%Euro1,1665 ±-0,0%Öl64,14 -0,3%Gold4.594 -0,1%
EU-Außenbeauftragte Kallas zu Gesprächen bei Pistorius

13.01.26 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ist am Dienstag zu Gesprächen über die Stärkung der europäischen Verteidigungsbereitschaft in Berlin. Bei ihrem Treffen mit Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) werde es auch um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Erwartet wurde, dass auch die gemeinsame Haltung der EU-Staaten im Streit um die zu Dänemark gehörende Arktisinsel Grönland Thema sein könnte. US-Präsident Donald Trump hat wiederholt erklärt, die USA wollten sich die Insel einverleiben.

Vor den Gesprächen sind eine Begrüßung mit militärischen Ehren sowie eine Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr vorgesehen. Kallas ist Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik sowie Vizepräsidentin der Europäischen Kommission./cn/DP/nas