EU-Digitalminister planen Cloud-Bündnis gegen Google & Co.

BERLIN (Dow Jones)--Die europäischen Pläne für eine gemeinsame Cloud-Infrastruktur gegen Google und Amazon schreiten voran. Die EU-Digitalminister wollen am heutigen Donnerstag eine entsprechende Erklärung für eine European Cloud Federation verabschieden, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) vor Beginn einer informellen Videokonferenz in Berlin. Ziel ist, die digitale Souveränität Europas zu sichern oder in einigen Bereichen erst herzustellen, betonte Altmaier.

Deutschland und Frankreich hatten dazu bereits das europäische Cloud-Netzwerk Gaia-X vorangetrieben. Dieses habe bei den EU-Ministern "fast uneingeschränkte Zustimmung und Unterstützung gefunden", so der CDU-Politiker. Bei dem Treffen, an dem EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton teilnimmt, soll auch über ein künftiges europäisches Rahmenwerk zur künstlichen Intelligenz beraten werden.

Weiterhin diskutieren die Digital- und Telekommunikationsminister eine möglicherweise strengere Regulierung von Online-Marktplätzen und sozialen Netzwerken. Die EU-Kommission selbst will dazu noch bis Jahresende ein eigenes Gesetz für digitale Dienste (Digital Services Act) vorlegen, um die Macht von Konzernen wie Facebook einzuschränken.

October 15, 2020