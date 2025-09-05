DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,39 -2,3%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin94.789 -1,1%Euro1,1649 -0,1%Öl66,86 -0,8%Gold3.546 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Porsche PAG911 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T Apple 865985 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Börsen schließen fest - S&P 500 mit Rekord -- Porsche fliegt aus dem DAX -- Salesfoce, BYD, Alphabet, TUI, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
BYD-Aktie unter Druck: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten - Rekordexpansion beendet? BYD-Aktie unter Druck: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten - Rekordexpansion beendet?
Broadcom-Aktie nach starken Zahlen unentschlossen Broadcom-Aktie nach starken Zahlen unentschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

EU-Kommissarin spricht von Völkermord in Gaza

04.09.25 22:01 Uhr

PARIS/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Vizepräsidentin der EU-Kommission Teresa Ribera hat Israels militärisches Vorgehen im Gazastreifen als Völkermord bezeichnet. Der "Genozid in Gaza" entlarve "Europas Versagen", gemeinsam zu handeln und mit einer Stimme zu sprechen, sagte die Spanierin in Paris. Der Sprecher von Israels Außenministerium wies die Äußerung als haltlos und inakzeptabel zurück und warf Ribera vor, sich "zum Sprachrohr der Hamas-Propaganda" gemacht zu haben.

Wer­bung

Die Äußerung war Teil einer Rede der für Wettbewerbspolitik und den grünen Wandel zuständigen Kommissarin an der französischen Eliteuniversität Sciences Po. Bereits im August hatte die Sozialistin dem Portal "Politico" zur Situation in Gaza gesagt: "Wenn es kein Völkermord ist, sieht es sehr nach der Definition aus, die verwendet wird, um seine Bedeutung auszudrücken."

Bislang mahnt die Europäische Kommission vor allem einen Verstoß Israels gegen die Achtung der Menschenrechte an und drängt auf Einhaltung des Völkerrechts. Mehrere Fraktionsvorsitzende des Europäischen Parlaments hatten Israel kürzlich ebenfalls Völkermord vorgeworfen.

Israel und auch die deutsche Regierung weisen den Genozid-Vorwurf zurück. Der Begriff Genozid (Völkermord) bezeichnet laut UN-Konvention die Absicht, eine Bevölkerungsgruppe zu zerstören.

Wer­bung

In der Mitteilung des israelischen Außenministeriums hieß es weiter: "Anstatt die von der Hamas verbreitete "Völkermord"-Legende nachzuplappern, hätte Ribera die Freilassung aller Geiseln und die Niederlegung der Waffen durch die Hamas fordern sollen, damit der Krieg beendet werden kann."

Israel bekämpft im inzwischen großflächig zerstörten Gazastreifen die islamistische Hamas, die in dem abgeriegelten Küstengebiet weiter Geiseln gefangen hält. Auslöser des Kriegs war das Massaker der Hamas und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen in Israel am 7. Oktober 2023 mit 1.200 Toten und etwa 250 Verschleppten.

Seitdem wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 63.600 Palästinenser in dem Küstenstreifen getötet. Bei der unabhängig kaum überprüfbaren Zahl unterscheidet die Behörde nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern. Wegen seiner Kriegsführung steht Israel international in der Kritik./sku/DP/nas