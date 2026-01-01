DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 -0,8%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.472 +0,1%Euro1,1873 ±-0,0%Öl65,27 -0,6%Gold5.095 +1,7%
EU und Indien schließen Freihandelsabkommen

27.01.26 08:03 Uhr

Von Kimberley Kao

DOW JONES--Indien und die Europäische Union haben ein Freihandelsabkommen abgeschlossen, das etwa ein Drittel des weltweiten Handels ausmacht. "Zwischen Indien und der Europäischen Union wurde ein bedeutendes Abkommen unterzeichnet, das weltweit als 'Mutter aller Abkommen' bezeichnet wird", hieß es in einer Regierungserklärung unter Berufung auf Indiens Premierminister Narendra Modi. Das Abkommen repräsentiere fast 25 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts und etwa ein Drittel des weltweiten Handels, erklärte Modi.

Der Pakt werde die Produktion in Indien ankurbeln, was der Textil-, Schmuck- und Schuhindustrie zugutekomme, und den Dienstleistungssektor erweitern, fügte er hinzu. Die EU ist einer der größten Handelspartner Indiens. Im Jahr 2024 belief sich der Warenhandel zwischen der EU und Indien auf über 120 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 02:04 ET (07:04 GMT)