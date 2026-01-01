DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 -2,3%Nas23.662 +0,7%Bitcoin73.431 +0,6%Euro1,1878 -0,1%Öl65,69 -0,9%Gold5.087 +2,1%
EU und Indien wollen Gespräche über Handelsdeal abschließen

26.01.26 17:35 Uhr

NEU-DELHI (dpa-AFX) - Die EU und Indien wollen an diesem Dienstag bei einem Gipfeltreffen in Neu-Delhi die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen abschließen. Durch den Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll der Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen beiden Seiten angekurbelt werden. Ziel ist es, Wachstum und Arbeitsplätze zu fördern und zugleich Abhängigkeiten von anderen Staaten zu reduzieren.

Vor dem Hintergrund der aggressiven Zoll- und Handelspolitik der USA und des zunehmenden Machtstrebens Chinas gilt das Abkommen auch als geopolitisch bedeutsamer Schritt. Zu dem erwarteten Abschluss der Verhandlungen sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa in die indische Hauptstadt gereist. Beide besuchten dort bereits am Montag auf Einladung von Premierminister Narendra Modi die alljährliche Parade zum indischen Nationalfeiertag.

Das Abkommen wird zwar nicht so umfassend sein wie jenes, das die Europäische Union zuletzt mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay geschlossen hat. Angesichts der Größe des indischen Marktes ist es dennoch eines der größten, die bislang vereinbart wurden.

Bei dem Gipfeltreffen soll zudem auch vereinbart werden, die Zusammenarbeit in anderen Bereich aufzubauen. So ist etwa eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft geplant./aha/DP/stk