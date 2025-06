EUREX/Bund-Future im Verlauf fast unverändert

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Freitag gegen 8.15 Uhr einen Tick niedriger bei 130,30 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,27 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,38, das -tief bei 130,2 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.213 Kontrakte.

"Der Bund-Future kam im Zuge der EZB-Pressekonferenz massiv unter Druck und notierte im Tief bei 130,28", so die Helaba. Damit wurden alle gleitenden Durchschnitte unterschritten, die heute bei 130,52, 130,42 und 130,28 verlaufen. Nun rückten die Mai-Tiefs bei 129,49 und 129,13 ins Bewusstsein der Marktteilnehmer. Es habe sich einmal mehr gezeigt, dass die Luft am Rentenmarkt dünner werde, sobald die 10-jährige Bundrendite den Bereich um 2,50 Prozent erreiche. Die Rendite stieg am Donnerstag im Hoch auf knapp 2,60 Prozent.

Im Blick steht nun der US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wird.

