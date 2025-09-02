EUREX/Bund-Future im Verlauf niedriger

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.12 Uhr 25 Ticks niedriger bei 129,26 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 129,47 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,50, das -tief bei 129,25 Prozent. Umgesetzt wurden 23.201 Kontrakte. Zum Labor Day in den USA wird mit einem ruhigen Geschäft gerechnet und einer Spanne zwischen 129,00 und 129,55 Prozent.

September 01, 2025 02:25 ET (06:25 GMT)