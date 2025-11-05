DAX23.756 -0,8%Est505.608 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 -0,2%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.557 +0,1%Euro1,1496 +0,1%Öl64,43 +0,1%Gold3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit schwacher Eröffnung -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Umsatz und Gewinn -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, VW, Eli Lilly im Fokus
Top News
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX startet schwach - Nikkei bricht ein - Korrekturgefahr? 24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX startet schwach - Nikkei bricht ein - Korrekturgefahr?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

EUREX/Bund-Future kann von Risikoaverion wenig profitieren

05.11.25 08:45 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future kann am Mittwoch im Verlauf von der Risikoaversion kaum profitieren. Da es sich beim Verkauf von Risiko-Assets wie Aktien auch um Liquitätsbeschaffung handelt, werden die freien Mittel allenfalls teilweise in den sicheren Hafen der Anleihen umgeschichtet. Der Dezember-Kontrakt steigt um 9 Ticks auf 129,37 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,47 Prozent und das -tief bei 129,26 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.615 Kontrakte. Charttechnisch positiv wäre, wenn der Terminkontrakt wieder oberhalb der 21-Tagelinie bei aktuell 129,57 notierte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 118,23 Prozent.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 02:45 ET (07:45 GMT)