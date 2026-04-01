EUREX/Bund-Future steigt weiter

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.11 Uhr um 18 Ticks auf 125,46 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,47 Prozent und das Tagestief bei 125,32 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.409 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 26 Ticks auf 107,72 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 12 Ticks auf 115,72 Prozent.

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April 16, 2026 02:14 ET (06:14 GMT)