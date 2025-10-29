DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,26 +1,2%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.474 +0,6%Euro1,1634 -0,2%Öl64,66 +0,3%Gold3.995 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Nordex A0D655 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost ziehen an -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus
Top News
Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RWE-Aktie: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt RWE-Aktie: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

EUREX/Bund-Future vor Fed-Entscheid etwas schwächer

29.10.25 08:22 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Verlauf etwas leichter. Der Dezember-Kontrakt verliert 7 Ticks auf 129,49 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,6 Prozent und das Tagestief bei 129,47 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.535 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um 6 Ticks auf 118,24 Prozent. Der wichtigste Termin des Tages ist am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Hier wird mit einer Senkung der Leitzinsen um 25 Basispunkte gerechnet. Fed-Chef Jerome Powell hat in den vergangenen Monaten erkennen lassen, dass die Risiken für die Beschäftigung größer geworden sind. Andere FOMC-Mitglieder zeigten sich ebenfalls offen für eine Lockerung der Geldpolitik.

Wer­bung

Mit Spannung warten die Marktstrategen der Helaba darauf, inwiefern die Kommunikation der Fed signalisiert, dass erneut eine Zinssenkung im Dezember zu erwarten sei. Auch diese sei am Markt weitgehend eingepreist. Mit Aufmerksamkeit dürfte zudem verfolgt werden, wie die Fed sich in Bezug auf den noch laufenden Bilanzabbau positioniert. Über ein Ende von QT werde bereits spekuliert, obwohl die Bilanzsumme des Fed-Systems noch bei rund 6 Billionen Dollar liege und damit in Relation zum BIP bei über 20 Prozent. Das sei zwar deutlich weniger als das Hoch bei über 33 Prozent, jedoch erheblich mehr als vor 2008, als der Wert um 5,5 Prozent gependelt habe.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2025 03:23 ET (07:23 GMT)