EUREX/Bund-Future vor Fed-Entscheid etwas schwächer

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Verlauf etwas leichter. Der Dezember-Kontrakt verliert 7 Ticks auf 129,49 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,6 Prozent und das Tagestief bei 129,47 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.535 Kontrakte. Der Bobl-Futures fällt um 6 Ticks auf 118,24 Prozent. Der wichtigste Termin des Tages ist am Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Hier wird mit einer Senkung der Leitzinsen um 25 Basispunkte gerechnet. Fed-Chef Jerome Powell hat in den vergangenen Monaten erkennen lassen, dass die Risiken für die Beschäftigung größer geworden sind. Andere FOMC-Mitglieder zeigten sich ebenfalls offen für eine Lockerung der Geldpolitik .

Mit Spannung warten die Marktstrategen der Helaba darauf, inwiefern die Kommunikation der Fed signalisiert, dass erneut eine Zinssenkung im Dezember zu erwarten sei. Auch diese sei am Markt weitgehend eingepreist. Mit Aufmerksamkeit dürfte zudem verfolgt werden, wie die Fed sich in Bezug auf den noch laufenden Bilanzabbau positioniert. Über ein Ende von QT werde bereits spekuliert, obwohl die Bilanzsumme des Fed-Systems noch bei rund 6 Billionen Dollar liege und damit in Relation zum BIP bei über 20 Prozent. Das sei zwar deutlich weniger als das Hoch bei über 33 Prozent, jedoch erheblich mehr als vor 2008, als der Wert um 5,5 Prozent gependelt habe.

October 29, 2025 03:23 ET (07:23 GMT)