AKTIE IM FOKUS: Glencore auf Januar-Hoch - bestätigte Jahresziele erleichtern

29.10.25 11:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
4,21 EUR 0,23 EUR 5,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Starke Förderzahlen und bekräftigte Jahresziele durch Glencore haben am Mittwoch die Aktie des Bergbauunternehmens und Rohstoffhändlers zurück auf den höchsten Stand seit Januar katapultiert. Zuletzt gewann sie 5,2 Prozent auf 369,55 Pence. Die gesamte europäische Branche profitierte und zählte im Branchentableau zu den Favoriten des Tages.

Wer­bung

Vor den Zahlen habe große Skepsis geherrscht und umso größer sei nun die Erleichterung, erklärte RBC-Analyst Ben Davis den Kurssprung der Glencore-Aktie. Das Quartal sei solide verlaufen und die Prognosen innerhalb bestehender Spannen teils leicht nach oben, teils leicht nach unten angepasst worden. Allerdings bleibe im Schlussquartal noch einiges zu tun.

Ein Börsianer sagte: Nach den zahlreichen, seit dem Börsengang 2011 verfehlten Prognosen und gesenkten Ziele sorgten die Zahlen und Aussagen des Unternehmens nun für Optimismus, dass Glencore seinen schlechten Ruf im operativen Geschäft überwinden könne./ck/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

