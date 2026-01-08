DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,08 -0,2%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.973 -0,1%Euro1,1654 -0,1%Öl62,49 -0,3%Gold4.468 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow schließt fester -- DAX nach neuem Rekord letztlich stabil -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
BVB-Aktie höher: Einsatz von Torhüter Kobel auf der Kippe BVB-Aktie höher: Einsatz von Torhüter Kobel auf der Kippe
TKMS-Aktie springt hoch: Griff nach Kieler Werft GYNK TKMS-Aktie springt hoch: Griff nach Kieler Werft GYNK
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/DAX-Future im frühen Handel etwas niedriger

09.01.26 06:09 Uhr

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.08 Uhr 24,0 Punkte auf 25.297,0. In den Handel gegangen war er mit 25.323,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.329,0 und das -tief bei 25.274,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 241 Kontrakte.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 09, 2026 00:09 ET (05:09 GMT)