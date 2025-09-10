EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
11.09.25 06:01 Uhr
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 05.59 Uhr 34,0 Punkte auf 23.645,0. In den Handel gegangen war er mit 23.638,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.660,0 und das -tief bei 23.620,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 183 Kontrakte.
September 11, 2025 00:01 ET (04:01 GMT)