EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
10.11.25 06:06 Uhr
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.06 Uhr 100,0 Punkte auf 23.937,0. In den Handel gegangen war er mit 23.867,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.957,0 und das Tagestief bei 23.867,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 365 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/hru
(END) Dow Jones Newswires
November 10, 2025 00:07 ET (05:07 GMT)