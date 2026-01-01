EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der März-Kontrakt steigt gegen 06.04 Uhr 28,0 Punkte auf 25.422,0. In den Handel gegangen war er mit 25.397,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.426,0 und das Tagestief bei 25.393,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 213 Kontrakte.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2026 00:05 ET (05:05 GMT)