Heute im Fokus
Asiens Börsen in Rot - HSBC im Fokus
Top News
HSBC-Aktie: Versicherungs-Aus in Singapur geplant? HSBC-Aktie: Versicherungs-Aus in Singapur geplant?
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial? Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial?
DAX aktuell

DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang erwartet

16.01.26 07:34 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX begibt sich auf Richtungssuche nach 25.500er-Rekord - Kleines Minus erwartet | finanzen.net

Nach seinem starken Jahresstart und neuen Rekorden zu Beginn der Woche tut sich der DAX inzwischen etwas schwerer. Zum Start in den Freitagshandel werden Verluste erwartet.

Der DAX hatte den Donnerstagshandel letztlich mit einem Aufschlag von 0,26 Prozent bei 25.352,39 Punkten beendet, nachdem er sich im Handelsverlauf lange nicht für eine Richtung entscheiden konnte. Am Freitag dürfte es nun jedoch wieder etwas bergab gehen, der deutsche Leitindex wird vorbörslich mit kleinen Verlusten erwartet.

An der Wall Street war der marktbreite S&P 500 am Vorabend kurz vor seiner Bestmarke wieder abgedreht. Es blieb letztlich nur ein schmaler Gewinn. Auch in Asien tut sich am Morgen nicht viel, mit leicht negativer Gesamttendenz.

Der jüngste DAX-Rekord

Erst am Dienstag, den 13. Januar, hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Stimmung bleibt gut

Die Stimmung ist weiterhin unverändert gut, mit einem Plus von gut drei Prozent in den ersten beiden Wochen des Jahres ist im DAX bereits einiges eingepreist. Vom kleinen Verfall am Terminmarkt werden am Mittag kaum Impulse erwartet. Das Umfeld ist ansonsten unverändert, die Themen lauten Venezuela, Iran und auch Grönland.

Allgemein positiv wird der Zolldeal zwischen den USA und Taiwan gewertet. Von der Societe Generale heißt es, Taiwan scheine mit dem von 20 auf 15 Prozent gesenkten Zöllen im Gegensatz zu Südkorea und Japan durch das Abkommen mehr Flexibilität zu genießen, was wahrscheinlich auf seine dominante und nahezu monopolistische Stellung im Bereich fortschrittlicher Chips zurückzuführen sei.

Anleger beobachten Situation um Grönland

Die Situation um Grönland bleibt nach Gesprächen zwischen den USA und Dänemark weiterhin im Blick. Spitzenbeamte aus Dänemark und Grönland haben nach einem Besuch im Weißen Haus erklärt, dass sie Präsident Donald Trump nicht davon überzeugen konnten, seine Ambitionen zur Annexion Grönlands aufzugeben. Der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen sagte dennoch, das Treffen sei ein positiver Schritt nach vorn gewesen, auch wenn es Trump in der Sache nicht umgestimmt habe. Eine "fundamentale Meinungsverschiedenheit" bleibe bestehen, sagte er, wenngleich die Gespräche fortgesetzt würden.

Mehrere Nato-Verbündete Dänemarks senden derzeit im Rahmen einer militärischen Erkundungsmission Soldaten auf die Arktisinsel. Es handelt sich bei der Erkundung unter der Führung Dänemarks nicht um eine Mission der Nato - die beteiligten Länder sind aber Mitgliedsstaaten der Verteidigungsallianz. Unter anderem Norwegen, Schweden, Finnland, Großbritannien, Frankreich und die Niederlande schicken Soldaten. Einige sind Berichten zufolge bereits eingetroffen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu BlackRock Inc Registered Shs

DatumMeistgelesen
