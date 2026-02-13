EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der März-Kontrakt steigt gegen 06.07 Uhr 30,0 Punkte auf 25.000,0. In den Handel gegangen war er mit 25.006,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.015,0 und das Tagestief bei 24.955,0 Punkten.

Umgesetzt wurden bisher 149 Kontrakte.

February 16, 2026 00:09 ET (05:09 GMT)