DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +0,7%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.630 -0,5%Euro1,1869 ±-0,0%Öl67,78 +0,1%Gold4.988 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Siemens 723610 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Hapag-Lloyd-Aktie im Fokus: Reederei verhandelt über Übernahme von Zim Hapag-Lloyd-Aktie im Fokus: Reederei verhandelt über Übernahme von Zim
Aktien von Euronext und Deutsche Börse im Blick: Euronext-Chef Stephane Boujnah offen für Zusammenarbeit Aktien von Euronext und Deutsche Börse im Blick: Euronext-Chef Stephane Boujnah offen für Zusammenarbeit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

16.02.26 06:08 Uhr

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der März-Kontrakt steigt gegen 06.07 Uhr 30,0 Punkte auf 25.000,0. In den Handel gegangen war er mit 25.006,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.015,0 und das Tagestief bei 24.955,0 Punkten.

Wer­bung

Umgesetzt wurden bisher 149 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2026 00:09 ET (05:09 GMT)