EUREX/DAX-Future im frühen Handel leicht höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der Dezember-Kontrakt steigt gegen 06.03 Uhr 56,0 Punkte auf 24.657,0. In den Handel gegangen war er mit 24.613,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.657,0 und das Tagestief bei 24.599,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 219 Kontrakte.

October 03, 2025 00:04 ET (04:04 GMT)