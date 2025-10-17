EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der Dezember-Kontrakt verliert gegen 06.01 Uhr 99,0 Punkte auf 24.074,0. In den Handel gegangen war er mit 24.127,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.149,0 und das Tagestief bei 24.057,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 635 Kontrakte.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2025 00:02 ET (04:02 GMT)