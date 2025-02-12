DAX25.449 +0,1%Est506.052 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,83 -0,2%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.557 -0,3%Euro1,1644 ±-0,0%Öl64,92 -0,8%Gold4.635 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün - Nikkei erstmals über 54.000 Punkte -- China mit Handelsüberschuss -- Salesforce, Alibaba, Microsoft, Moderna, Nordex im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie setzt Rally fort: China-Offensive für "KI + Fertigung" beflügelt Alibaba-Aktie setzt Rally fort: China-Offensive für "KI + Fertigung" beflügelt
Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft Wie man zum ersten Mal Bitcoin kauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

EUREX/DAX-Future im Verlauf fester

14.01.26 08:43 Uhr

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch im Handelsverlauf. Der aktuelle Kontrakt notiert gegen 08:43 Uhr um 32 Punkte höher mit 25.546. In den Handel gegangen war er mit 25.521 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.556 und das Tagestief bei 25.487 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.109 Kontrakte.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 02:44 ET (07:44 GMT)