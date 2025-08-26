DAX24.240 -0,5%ESt505.466 -0,4%Top 10 Crypto15,89 -3,7%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.525 -1,4%Euro1,1718 ±-0,0%Öl67,75 -0,1%Gold3.368 -0,1%
EUREX/DAX-Future im Verlauf leichter

25.08.25 08:37 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Montag im Verlauf leichter. Der September-Kontrakt verliert 105 auf 24.304 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.413 und das Tagestief bei 24.302 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.262 Kontrakte. Die Umsätze sind bisher dünn, was zum Teil sicher dem Bankfeiertag in Großbritannien geschuldet ist. Ansonsten kann der deutsche Aktienmarkt von der Euphorie an der Wall Street nicht profitieren. Der DAX-Future handelt unbeeindruckt in seiner zuletzt ausgebildeten Seitwärtsspanne zwischen 24.000 und 24.500 Punkten.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 02:37 ET (06:37 GMT)