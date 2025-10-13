DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,97 +4,2%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.929 -0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl63,65 +2,5%Gold4.068 +1,2%
EUREX/DAX-Future im Verlauf weiter auf Erholungskurs

13.10.25 08:12 Uhr

DOW JONES--Mit weiteren Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag im Handelsverlauf. Der Terminkontrakt mit Laufzeit Dezember steigt kurz nach 8.00 Uhr um 217 Punkte auf 24.503,0. In den Handel gegangen war er mit 24.497,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.531,0 und das -tief bei 24.438,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.270 Kontrakte.

Bei 24.600 liegt laut Marktanalysten nun ein erster wichtiger Widerstand, dessen Überwinden die Lage wieder entspannte. Auf der Unterseite wird der Bereich um 24.100 als Unterstützung gesehen.

October 13, 2025 02:12 ET (06:12 GMT)