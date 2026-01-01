DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 ±0,0%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.512 -0,8%Euro1,1726 ±0,0%Öl61,43 -0,6%Gold4.459 +0,3%
EUREX/DAX-Future stabil über 25.000er-Marke

06.01.26 08:29 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future zeigt sich am Dienstag im Verlauf stabil über der 25.000er-Marke. Der März-Kontrakt steigt um 8:20 Uhr MEZ um 60 auf 25.060 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.079 und das -tief bei 24.983 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 987 Kontrakte, damit ist das Volumen weiterhin recht gering. Charttechnisch ist der März-Kontrakt aus dem Aufwärtstrend nach oben ausgebrochen, was zu einem Rücksetzer führen dürfte. Aber auch eine Verschnaufpause oberhalb der 25.000er-Marke werten technisch orientierte Marktteilnehmer als "konstruktiv".

