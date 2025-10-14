EUREX/DAX-Futures geraten unter Druck

DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Dienstagmorgen bis 8.17 Uhr 171 auf 24.361 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.593 und das -tief bei 24.311 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.619 Kontrakte. Anleger zeigen sich verunsichert über den Fortgang der Handelsstreitigkeit zwischen den USA und China.

October 14, 2025 02:25 ET (06:25 GMT)