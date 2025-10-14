Banken fragen 0,286 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

DOW JONES--Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 8,178 Milliarden Euro nach 8,464 Milliarden in der Vorwoche zum Festzinssatz von 2,15 Prozent zugeteilt. Die Gebote von 56 (Vorwoche: 43) Instituten wurden voll bedient. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,286 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität. Das neue Geschäft wird am 15. Oktober valutiert und ist am 22. Oktober fällig.

October 14, 2025 05:35 ET (09:35 GMT)