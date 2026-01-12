EUREX/DAX-Futures tendieren stabil seitwärts
13.02.26 08:33 Uhr
DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich am Freitagmorgen die DAX-Futures. Trotz des Kursrutsches an den US-Börsen hält sich der März-Kontrakt stabil seitwärts. Aktuell legt er um 9 auf 24.948 Punkte zu. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.026 und das -tief bei 24.869 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.299 Kontrakte.
February 13, 2026 02:34 ET (07:34 GMT)