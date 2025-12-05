DAX23.882 +0,8%Est505.718 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 -2,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin79.221 +0,1%Euro1,1667 +0,2%Öl63,20 -0,3%Gold4.224 +0,4%
EUREX/Leichtes Plus beim DAX-Future

05.12.25 08:38 Uhr

DOW JONES--Mit leichtem Plus zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 48 auf 23.956 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.974 und das -tief bei 23.892 Punkten. Der Umsatz fällt allerdings sehr gering aus, umgesetzt wurden bisher gerade einmal 765 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 02:39 ET (07:39 GMT)