EUREX/Leichtes Plus beim DAX-Future

DOW JONES--Mit leichtem Plus zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 48 auf 23.956 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.974 und das -tief bei 23.892 Punkten. Der Umsatz fällt allerdings sehr gering aus, umgesetzt wurden bisher gerade einmal 765 Kontrakte.

December 05, 2025 02:39 ET (07:39 GMT)