EUREX/Renten-Futures fallen über alle Laufzeiten

DOW JONES--Abwärts über alle Laufzeiten geht es am Freitagmorgen mit den deutschen Renten-Futures. Die Entwicklung folgt damit der Richtung der US-Anleiherenditen, die trotz der Aussicht auf weitere US-Zinssenkungen etwas anziehen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 18 Ticks auf 128,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,49 Prozent und das Tagestief bei 128,20 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 39.439 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 50 Ticks auf 113,34 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 117,76 Prozent.

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 02:43 ET (06:43 GMT)