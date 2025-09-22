DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,20 -2,1%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.172 -0,2%Euro1,1772 -0,1%Öl67,25 -0,4%Gold3.648 +0,1%
EUREX/Renten-Futures fallen über alle Laufzeiten

19.09.25 08:43 Uhr

DOW JONES--Abwärts über alle Laufzeiten geht es am Freitagmorgen mit den deutschen Renten-Futures. Die Entwicklung folgt damit der Richtung der US-Anleiherenditen, die trotz der Aussicht auf weitere US-Zinssenkungen etwas anziehen. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 18 Ticks auf 128,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,49 Prozent und das Tagestief bei 128,20 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 39.439 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 50 Ticks auf 113,34 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 5 Ticks auf 117,76 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 02:43 ET (06:43 GMT)