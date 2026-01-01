DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -0,1%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.405 -1,0%Euro1,1677 ±-0,0%Öl60,13 -0,4%Gold4.432 -0,5%
EUREX/Renten-Futures wenig verändert

08.01.26 08:55 Uhr

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstag. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 1 Tick auf 128,00 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,15 Prozent und das -tief bei 127,97 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 43.065 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 6 Ticks auf 110,64 Prozentein - der Bobl-Futures 2 Ticks auf 116,38 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 02:55 ET (07:55 GMT)