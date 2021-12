Aurubis-Aktie: Prognose angehoben

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Asiens Börsen legen zu -- Deutsche Börse will unter anderem bei Kryptoassets zukaufen -- Deutsche Euroshop fürchtet Umsatzschwund -- Fraport, Türkische Lira im Fokus

BAIC aus China legt höhere Beteiligung an Daimler offen. Lufthansa Cargo will Frachterflotte weiter ausbauen. BAUER bekommt neuen Finanzvorstand. UBS senkt Merck & Co auf 'Neutral'. Neue Daten untermauern MorphoSys' Hoffnung auf neues Krebsmedikament. UBS hebt SAP auf 'Buy'.