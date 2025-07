MÄRKTE EUROPA/Rekorde purzeln - DAX und FTSE-100 auf Allzeithoch

DOW JONES--Die Stimmung unter den Investoren ist unverändert gut, an den europäischen Aktienmärkten geht es einen weiteren Tag mehrheitlich nach oben. Weiterhin sorgt US-Präsident Donald Trump für Schlagzeilen, die auch Impulse für die Aktienmärkte liefern. Die Ankündigung eines Zolls in Höhe von 50 Prozent auf Kupfer-Importe in die USA wirkt heute nach und treibt den Minensektor in Europa um 3,5 Prozent nach oben. Dass Trump nun die Zollkeule gegen Brasilien schwingt, überrascht, da er hier von seiner Argumentation abweicht. Trump kündigte gegenüber Brasilien vor allem aus politischen Gründen einen Zoll von 50 Prozent ab dem 1. August an, was die dortigen Finanzmärkte bereits belastete. Nachgelagert belastet dies auch einige spanische Banken, die dort aktiv sind. So verliert Banco Santander gut 2 Prozent. Der DAX klettert leicht auf 24.554 Punkte, das neue Rekordhoch liegt bei 24.639 Zählern. Der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,2 Prozent auf 5.455 Punkte.

Wer­bung Wer­bung

Auch der FTSE-100-Index markierte am Vormittag ein neues Rekordhoch. Die Unberechenbarkeit der US-Politik helfe dem FTSE-100 angesichts seiner defensiven Eigenschaften, da die Aktien inmitten der Turbulenzen als potenziell widerstandsfähiger angesehen würden, heißt es von Susannah Streeter, Head of Money and Markets bei Hargreaves Lansdown

Das Fed-Protokoll vom Vorabend wird mittlerweile mit gemischten Gefühlen gesehen: Denn von 19 Notenbankern sehen nur zehn weiterhin zwei Senkungen in diesem Jahr. Die anderen neun sind skeptisch wegen des erhöhten Inflationsdrucks durch die Trump-Zölle. Einen Impuls für den Devisenmarkt liefert dies nicht, der Euro notiert bei 1,1729 Dollar.

US-Kupfer-Zölle und Pre-Close-Calls im Fokus

Klare Kursgewinner in Europa sind die Minen-Aktien. Bei Rio Tinto, Anglo American und BHP geht es um bis zu 5,8 Prozent nach oben, Antofagasta legen um 2,7 Prozent zu, ebenso in Deutschland der Kupferschmelzer Aurubis (+1,6%). Die Trump-Zölle gegen Kupfer haben den Preis in den USA stark steigen lassen. Zum Settlement am Vorabend wurde er fast 25 Prozent höher als der europäische Preis an der Londoner Metallbörse festgestellt. Das macht alle Minen mit hohem US-Exposure zu Gewinnern.

Wer­bung Wer­bung

Nach Einschätzung der DZ-Analysten könnte sich für Aurubis als Multimetall-Unternehmen und größten Kupferproduzenten Europas aus der aktuellen Entwicklung sowohl operative als auch strategische Chancen ergeben - insbesondere durch die starke Position im Recyclinggeschäft und die regionale Präsenz in Europa und den USA. Unklar bleibe jedoch, ob die US-Zölle auf Kupferimporte tatsächlich in Kraft treten werden, da sie insbesondere der US-Wirtschaft schaden würden.

Nordex legen um 4,4 Prozent zu. Hier wurden erneut gute Auftragszahlen vermeldet. Im zweiten Quartal erreichte der Auftragseingang ein Volumen von gut 2,3 Gigawatt, fast doppelt so viel wie im gleichen Vorjahreszeitraum.

Die von Gerresheimer (+1,7%) veröffentlichten Ergebnisse für das zweite Quartal entsprachen den Konsensschätzungen, haben aber die Erwartungen von Warburg übertroffen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sei erneut gesenkt worden auf ein organisches Umsatzwachstum von 0 bis 2 Prozent von zuvor 1 bis 2 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Fielmann (+0,8%) habe starke Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt, kommentiert Baader Helvea. Die neuen Ziele für 2030 überzeugten. Zudem habe die Optikerkette ihre Strategie "Vision 2035" vorgestellt. Die mittelfristigen Wachstumsziele des Unternehmens lägen über den Konsenserwartungen, so dass diese nach oben angepasst werden dürften. Fielmann habe sich mit der neuen Strategie zum Ziel gesetzt, von einer europäischen Optiker- und Hörakustikkette zu einem globalen Anbieter zu werden, stellt Baader fest.

Südzucker (-3%) hat mit den Zahlen zum ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, wie die Analysten von Warburg anmerken. Den Ausblick habe der Zuckerkonzern bestätigt. Ursächlich für das schwächere Abschneiden seien hauptsächlich die enttäuschenden Ergebnisse der Segmente Zucker und Cropenergy gewesen. Außer dem Fruchtsegment hätten alle Geschäftsbereiche im ersten Quartal mit Widerständen zu kämpfen gehabt.

===

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.455,35 +0,2% 9,70 +11,2%

Stoxx-50 4.571,66 +0,5% 22,78 +5,6%

DAX 24.554,01 +0,0% 4,45 +23,3%

MDAX 31.547,21 +0,0% 10,74 +23,2%

TecDAX 3.981,58 +0,4% 17,03 +16,0%

SDAX 18.117,40 +0,5% 98,51 +31,4%

CAC 7.911,30 +0,4% 32,84 +6,7%

SMI 12.087,44 +0,7% 80,58 +3,5%

ATX 4.493,79 +0,0% 0,05 +22,7%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1710 -0,1% 1,1723 1,1708 +13,2%

EUR/JPY 171,30 -0,1% 171,48 171,53 +5,2%

EUR/CHF 0,9317 +0,1% 0,9308 0,9316 -0,9%

EUR/GBP 0,8625 -0,0% 0,8626 0,8617 +4,2%

USD/JPY 146,28 +0,0% 146,28 146,51 -7,0%

GBP/USD 1,3577 -0,1% 1,3588 1,3587 +8,6%

USD/CNY 7,1496 -0,1% 7,1542 7,1576 -0,8%

USD/CNH 7,1790 -0,0% 7,1824 7,1851 -2,1%

AUS/USD 0,6551 +0,2% 0,6536 0,6530 +5,6%

Bitcoin/USD 111.078,20 +0,2% 110.910,15 108.859,65 +17,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,84 68,38 -0,8% -0,54 -5,0%

Brent/ICE 69,77 70,19 -0,6% -0,42 -6,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.319,13 3.313,81 +0,2% 5,32 +26,2%

Silber 31,27 31,03 +0,8% 0,24 +11,3%

Platin 1.152,24 1.153,42 -0,1% -1,18 +31,7%

Kupfer 5,59 5,44 +2,7% 0,15 +32,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2025 08:00 ET (12:00 GMT)