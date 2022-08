AXA-Aktie: Starke Ergebnisse und Aktien-Rückkauf schieben an

€uro am Sonntag

von Florian Hielscher, €uro am Sonntag

Dank eines Ertragswachstums in allen Geschäftssparten stiegen die Umsätze zum Vorjahr um ein Prozent, der bereinigte Gewinn legte um drei Prozent zu. Gut für Aktionäre: Der Konzern kündigte ein Aktienrückkaufprogramm an. Er will eigene Anteile für bis zu einer Milliarde Euro erwerben.

Die Schweizer Großbank UBS beließ AXA nach den Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,60 Euro. Wie Analyst Will Hardcastle in einer ersten Reaktion auf das präsentierte Zahlenwerk schrieb, habe der Versicherer die Erwartungen übertroffen und vor allem mit dem überraschend früh angekündigten - bis zu einer Milliarde Euro schweren - Aktienrückkaufprogramm positiv überrascht.

Ausgewählte Hebelprodukte auf AXA S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AXA S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AXA S.A.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

__________________________________