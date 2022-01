B&G Foods-Aktie: Dividende schmeckt

€uro am Sonntag

von Florian Hielscher, €uro am Sonntag

Marken wie Baker’s Joy oder Marple Grove Farms finden sich in vielen amerikanischen Supermärkten, sind in Europa aber recht unbekannt. Die B&G Foods-Aktie legte seit Empfehlung von €uro am Sonntag eine Achterbahnfahrt hin, steigende Inflation lockte die Anleger zuletzt vermehrt in Unternehmen mit defensiven Geschäftsmodellen, die Preisanstiege an ihre Kunden weitergeben können.

Die Kurs­entwicklung auf Jahressicht überzeugt. Die Aktie bewegt sich - trotz erhöhter Volatilität - tendenziell aufwärts. Auf Sicht eines Jahres legte die Notierung rund 17 Prozent zu. Außerdem zahlt das Unternehmen eine Dividende von mehr als fünf Prozent.

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

