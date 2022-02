British American Tobacco-Aktie: Value bevorzugt

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Die Devise lautet derzeit: Raus aus Growth, also hoch bewerteten Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum, und rein in Value - Aktien mit niedrigen KGVs von Firmen mit geringeren Zuwächsen und oft hohen Dividenden. Dieser aktuelle Trend zur Umschichtung in vielem Depots beflügelt auch den Value-Titel British American Tobacco (BAT). Im Dezember hatte er seine Prognose für 2021 bestätigt.

Der drittgrößte Tabakkonzern der Welt nach Philip Morris und Altria erwartet fünf Prozent mehr Umsatz, insgesamt 30,5 Milliarden Euro. Beim Gewinn pro Aktie werden ähnliche ­Zuwächse in Aussicht gestellt. Die hohe Dividendenrendite von rund sieben Prozent ist ein zusätzlicher Kurstreiber.

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAT PLC (British American Tobacco) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BAT PLC (British American Tobacco) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf BAT PLC (British American Tobacco)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

___________________________________